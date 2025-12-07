Stranger Things 5 Vecna torna nell’ombra e il risultato è più inquietante che mai

Quando la quarta stagione di Stranger Things si è conclusa con l’apertura dei portali di Hawkins e la sconfitta temporanea di Vecna, in molti hanno temuto che il villain avesse perso quella qualità essenziale che lo aveva reso così memorabile. Il mostro era stato smascherato, pestato, ridotto a un antagonista sanguinante e vulnerabile. L’aura di mistero che lo aveva circondato per gran parte della stagione sembrava evaporata per sempre. Eppure, contro ogni aspettativa, la quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Duffer è riuscita a compiere un piccolo miracolo narrativo: restituire a Vecna esattamente ciò che lo aveva reso uno dei grandi cattivi della televisione contemporanea. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5, Vecna torna nell’ombra (e il risultato è più inquietante che mai)

