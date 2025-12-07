Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Stranger Things ha sempre avuto un talento particolare nel creare alchimie impreviste tra personaggi che, sulla carta, non avrebbero dovuto incontrarsi. Steve Harrington e Dustin Henderson ne sono l’esempio più lampante: dal secondo capitolo della serie sono diventati una coppia inseparabile, capace di regalare alcuni dei momenti più memorabili dello show. Ma la quinta e ultima stagione introduce un nuovo duo destinato a lasciare il segno: Robin Buckley e Will Byers. L’amicizia tra i personaggi interpretati da Maya Hawke e Noah Schnapp rappresenta uno degli elementi più toccanti e autentici di questa stagione conclusiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stranger Things 5, perché la scena tra Robin e Will è la più importante della stagione