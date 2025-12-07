Stranger Things 5 perché la scena tra Robin e Will è la più importante della stagione
Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Stranger Things ha sempre avuto un talento particolare nel creare alchimie impreviste tra personaggi che, sulla carta, non avrebbero dovuto incontrarsi. Steve Harrington e Dustin Henderson ne sono l’esempio più lampante: dal secondo capitolo della serie sono diventati una coppia inseparabile, capace di regalare alcuni dei momenti più memorabili dello show. Ma la quinta e ultima stagione introduce un nuovo duo destinato a lasciare il segno: Robin Buckley e Will Byers. L’amicizia tra i personaggi interpretati da Maya Hawke e Noah Schnapp rappresenta uno degli elementi più toccanti e autentici di questa stagione conclusiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it
