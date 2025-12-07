strage in discoteca almeno 25 morti in un incendio notturno video

Strage in discoteca, almeno 25 morti in un incendio notturno – Doveva essere una serata come tante, con musica, luci e il via vai di turisti che affollano la zona più vivace di Goa. Invece, nel cuore della notte, tutto è cambiato in pochi minuti. Un incendio improvviso ha avvolto una delle strutture più frequentate della città, trasformando un luogo di svago in uno scenario di devastazione. Ore dopo, le autorità hanno cominciato a confermare ciò che già si temeva: il bilancio è pesantissimo. In seconda pagina il video con le immagini devastanti. Strage in discoteca, almeno 25 morti in un incendio notturno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

