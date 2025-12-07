Strage in discoteca a Goa India | almeno 25 morti in un incendio notturno tra le vittimi anche turisti

Incendio in un nightclub di Goa: almeno 25 morti, molti intrappolati nel seminterrato. Aperta un'inchiesta sulla sicurezza del locale e sulle eventuali negligenze.

Strage in discoteca a Goa (India): almeno 25 morti in un incendio notturno, tra le vittimi anche turisti - Almeno 25 persone sono morte in un incendio divampato la scorsa notte all’interno del locale Birch by Romeo Lane, un ristorante e nightclub molto frequentato ad Arpora, nel nord di Goa, in India. Si legge su fanpage.it

