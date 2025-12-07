Strage in discoteca a Goa India | almeno 25 morti in un incendio notturno tra le vittimi anche turisti

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in un nightclub di Goa: almeno 25 morti, molti intrappolati nel seminterrato. Aperta un’inchiesta sulla sicurezza del locale e sulle eventuali negligenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

strage discoteca goa indiaStrage in discoteca a Goa (India): almeno 25 morti in un incendio notturno, tra le vittimi anche turisti - Almeno 25 persone sono morte in un incendio divampato la scorsa notte all’interno del locale Birch by Romeo Lane, un ristorante e nightclub molto frequentato ad Arpora, nel nord di Goa, in India. Si legge su fanpage.it

strage discoteca goa indiaIndia, incendio in una discoteca a Goa provoca almeno 25 morti, tra cui turisti. Aperta un’indagine - Almeno 25 persone sono morte nella tarda serata di ieri in un incendio divampato in un nightclub nel nord di Goa a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Come scrive affaritaliani.it

strage discoteca goa indiaInferno di fuoco a Goa: 23 morti nel rogo di un nightclub. Molti sono turisti - Un grave incendio ha colpito un popolare nightclub ad Arpora, a Goa Nord, provocando la morte di decine di persone. Secondo msn.com

strage discoteca goa indiaGoa, la discoteca dopo il rogo. Uno dei sopravvissuti: "C'era fumo dappertutto" - Almeno 25 persone, tra cui diversi turisti, sono morte mentre altre sei sono rimaste ferite nell'incendio di una discoteca nella località turistica di Goa, nell'India occidentale. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strage Discoteca Goa India