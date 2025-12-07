Strage di Corinaldo terrore in discoteca e 6 vittime | una madre morta per proteggere la figlia

Corinaldo, sette anni fa la strage in discoteca, persero la vita 6 persone: “Mia moglie è morta proteggendo nostra figlia”. Una notizia che ha fatto subito gelare il sangue a chiunque l’avesse ascoltata. Una tragedia che non doveva verificarsi. Una notte che l’Italia non ha dimenticato. La discoteca di Corinaldo è stata scenario di paura, orrore e cinque adolescenti e una giovane mamma hanno perso la vita. Strage di Corinaldo, il ricordo delle vittime (Youtube TG2000) – cityrumors.it Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento e della spensieratezza è finita in tragedia. Le urla, la fuga e la balaustra che crolla. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Strage di Corinaldo, terrore in discoteca e 6 vittime: una madre morta per proteggere la figlia

