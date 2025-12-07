Strada Villanova chiusa per i lavori del nuovo Ponte dell’Uccellino

Da martedì 9 a sabato 13 dicembre, compreso, sarà temporaneamente interrotta la circolazione su strada Villanova, in prossimità dell’incrocio con strada Morello, per consentire un nuovo avanzamento dei lavori collegati alla realizzazione del nuovo Ponte dell’Uccellino.La chiusura si rende. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Modena, dal 9 al 13 dicembre circolazione sospesa su strada Villanova Per consentire l’adeguamento dell’intersezione nell’ambito dei lavori del Ponte dell’Uccellino.... - facebook.com Vai su Facebook

Strada provinciale sp175, al via i lavori di bitumatura tra Villanova Solaro e Torre San Giorgio - Sopralluogo della consigliera provinciale Casale: "Intervento strategico per la sicurezza completato entro il 2025" ... Scrive targatocn.it

Cantieri e lavori stradali: ecco la mappa degli interventi in città - Una nuova ondata di cantieri modifica la viabilità cittadina: chiusure temporanee, sensi unici alternati e lavori su strade, ponti e reti di servizio interesseranno diverse vie tra dicembre e i primi ... Segnala padovaoggi.it

"Strada provinciale chiusa ma i lavori siano sospesi per permetterci di lavorare" - Dalla scorsa settimana, la strada provinciale 74 che, con diramazione dalla statale ’Massese’, attraversa il territorio di Comano passando dal capoluogo e conduce fino al Passo del Lagastrello, ... Lo riporta lanazione.it