Stoccafisso in tavola Pensando ai bisognosi
Anche quest’anno il tradizionale pranzo dello stoccafisso organizzato dal Circolo Arci di Villa Fastiggi e giunto alla ventesima edizione, ha portato in tavola lo " stoccafisso alla sanpietrana " che da due anni gode della certificazione De.co., la denominazione comunale. Il tutto grazie grazie, soprattutto, ai volontari: Andrea Salvatori (segretario del Pd di Villa Fastiggi), Luciana Pianosi, Paola Girolomoni, Renza Gurini, Gabriella Giannoni, Giuseppina Vagnini, Toni Pierleoni e Valter Recchia. Duecento persone hanno risposto all’appello di Giorgio Baldantoni e dei suoi collaboratori. Presente, per la prima volta, in veste di europarlamentare, l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, l’attuale sindaco Andrea Biancani, il vice Daniele Vimini, l’assessore Andrea Nobili, il consigliere comunale Luca Di Dario, gli ex parlamentari Camilla Fabbri, Alessia Morani e Marco Marchetti, ora primo cittadino di Sant’Ippolito; gli ex sindaci Oriano Giovanelli e Luca Ceriscioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
