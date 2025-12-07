Stefano Alvino l’iniziatore della post street Art

L’innovatore dell’arte contemporanea in una mostra al Plus Florence di Firenze   di Carlo Franza     Giorni fa a Firenze, da qualche tempo centrale dell’arte dei novissimi, ho avuto modo di presentare la mostra di Stefano Alvino, alla cui vernice si sono presentati una miriade di collezionisti, giornalisti e curiosi dell’arte contemporanea. Un tributo all’artista per le sue notevoli qualità. È qui a Firenze che vi è il progetto “Scenari” che quest’anno celebra il venticinquesimo di fondazione; e tale si campiona ad essere, in una città come Firenze, lo specchio di un’arte di frontiera, assolutamente in movimento, ipermoderna, ipertesa, ipercolta, mente e cuore, ma anche progetto e destino della comunicazione estetica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

