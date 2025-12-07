Stefani è già il governatore più amato Toto-giunta in Veneto il freno di FdI
VENEZIA - Giusto il tempo di essere proclamato governatore dalla Corte d?Appello di Venezia e Alberto Stefani già si ritrova in cima alla classifica dei presidenti di Regione. Il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Alberto Stefani è ufficialmente il nuovo Presidente della Regione del Veneto! Con la proclamazione da parte della Corte d'Appello, sono stati confermati oggi i cinquantuno eletti in Consiglio regionale, compreso il nuovo governatore. Si apre una nuova f Vai su X
? Alberto Stefani è ufficialmente il nuovo Presidente della Regione del Veneto! Con la proclamazione da parte della Corte d'Appello, sono stati confermati oggi i cinquantuno eletti in Consiglio regionale, compreso il nuovo governatore. Si apre una nuova f - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: «Spero che l'anno prossimo Alberto Stefani venga a Pontida da governatore del Veneto. Sarebbe il più giovane d'Italia» - «Spero che l’anno prossimo Alberto Stefani venga a Pontida con la maglietta del Leone di San Marco da governatore del Veneto. ilgazzettino.it scrive