Stati Uniti lo chef cilentano Cristian Santomauro porta la cucina mediterranea al Culinary Institute of America

L’Ammaccata e la cultura gastronomica mediterranea conquistano uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo: il Culinary Institute of America (CIA). Cristian Santomauro, c hef-imprenditore cilentano e ambasciatore della Dieta Mediterranea, è stato invitato nella sede di Hyde Park per presentare la sua visione davanti a studenti, docenti e professionisti provenienti da oltre trenta Paesi. Inoltre, ha partecipato alla delegazione italiana degli ambasciatori della dieta mediterranea nel mondo, intervenuta alle Nazioni Unite in occasione della presentazione della proposta ufficiale per l’istituzione della Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

