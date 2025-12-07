Stati Uniti dalla Luna a Marte | al via l’Italian Space Day 2025
C’è un nuovo orizzonte che unisce Italia e Stati Uniti, e si trova ben oltre i confini della Terra. L’Agenzia ICE – Ufficio di Houston e l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C., sotto l’egida dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI), hanno presentato oggi l’edizione 2025 dell’Italian Space Day, intitolata Next Frontiers: una giornata interamente dedicata al dialogo tra istituzioni, industria e ricerca, che ha rappresentato un momento di ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale, mettendo in luce la visione comune verso un’economia dello spazio più innovativa, sostenibile e accessibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
