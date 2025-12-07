Statale tra Oleggio e Lonate | rimandata di nuovo l' apertura della strada per Malpensa

Niente riapertura a doppio senso per statale 527 Bustese.Anas Lombardia ha infatti comunicato la proroga dei lavori fino al 20 dicembre.  Si tratta già della seconda proroga: i lavori si sarebbero dovuti concludere entro la fine di ottobre, ma la conclusione era già stata rimandata. I lavori e i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

