Star Wars | Knights of the old Republic che fine ha fatto il remake?

Esports247.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un filmato di pochi secondi che serviva esclusivamente a fare emozionare il pubblico per un ritorno desiderato da tempo, poi più nulla e la crescente paura che alla fine non se ne faccia più nulla: cosa sappiamo sul remake di Star Wars: Knight of the old Republic. A settembre 2021 la current gen era appena iniziata, si concludeva un primo anno complicato dai lockdown e dalla diffusione del covid-19 e le console erano letteralmente introvabili. Chiunque desiderasse acquistare una PS5 doveva iscriversi a liste d’attesa di 6 o più mesi in una catena di negozi di informatica o sul web, oppure spendere cifre astronomiche per soddisfare le richieste degli sciacalli che erano riusciti a mettere le mani su più copie e le rivendevano a peso d’oro. 🔗 Leggi su Esports247.it

