"Continuiamo così, facciamoci del male.». La celebre battuta di Nanni Moretti è come al solito perfetta quando si parla della sinistra italiana. Sempre capace di deliziarci con spettacolari e incredibili autogol. L’ultimo è naturalmente quello andato in scena a “Più libri più liberi”, fiera romana caratterizzata quest’anno da un surreale boicottaggio della casa editrice “Passaggio al bosco”. Perché? Bè, perché, ci hanno spiegato, si tratta di «una casa editrice nazifascista». Sul fatto che i compagni hanno clamorosa« mente sbagliato mira ci siamo già soffermati in questi giorni. Adesso, invece, ci limitiamo a una semplice considerazione: se anche “Passaggio al bosco” fosse davvero un editore “nazifascista”, la reazione dei progressisti sarebbe stata comunque sbagliata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stand chiusi a sinistra, affari d’oro a destra: la protesta antifa è l’ennesimo autogol