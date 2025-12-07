Stanchezza cronica e carico di cura | l’83% delle giovani donne italiane under 35 non ha nemmeno un’ora al giorno per sé

Il nuovo Report "Determinanti strutturali e meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze di genere", presentato al Senato, descrive una condizione di affaticamento diffusa tra le donne italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Test del sangue sperimentale rileva la sindrome della stanchezza cronica con precisione: possibile svolta

Il lato oscuro di Pogacar, tra infortuni e stanchezza cronica: “Comprensibile se smette ora”

La stanchezza inspiegabile? Parte dal cervello: scoperto il “cortocircuito” che amplifica la fatica cronica

Una sofferenza durata oltre vent’anni, fatta di sintomi e dolori inspiegabili, stanchezza cronica e diagnosi errate, ha rischiato di costare la vita a Katlyn Brooks - facebook.com Vai su Facebook

E se la stanchezza cronica che attribuiamo a diete sbagliate, stress e vita sregolata fosse dovuta a un "inganno" del nostro cervello? Ne parlano gli specialisti di #PoliclinicoMi su @panorama_it shorturl.at/Fcq2H #RassegnaStampa #Stanchezza #Stanche Vai su X

Prevenzione, cura e antiaging: ecco le terapie amate anche dalle star - Trattamenti estetici che aiutano a mantenere la pelle giovane, ma anche prevenzione e antiaging, passando attraverso una vera e propria terapia per la stanchezza cronica inclusa quella causata dal ... Da ilgiornale.it

La fatica cronica è una malattia vera - Un senso di stanchezza superiore al normale, che può arrivare a costringere a letto chi ne soffre o rende difficile compiere semplici movimenti, come sollevare un sacchetto della spesa: è la fatica ... Lo riporta donnamoderna.com

Fatica e spossatezza accompagnano diverse persone negli impegni quotidiani: se persistono, è importante fare i giusti esami - Lavoro, pensieri, impegni, imprevisti: la vita quotidiana può essere frenetica e le occasioni per tirare il fiato sono poche. Lo riporta gazzetta.it