Stallone e i Kiss premiati da Trump con medaglie di Tiffany | condurrà lui stesso la cerimonia dei Kennedy Center Honors 2025 in TV

Donald Trump ha stravolto completamente la cerimonia dei Kennedy Center Honors 2025, consegnando di persona le medaglie nell’Ufficio Ovale invece che durante la tradizionale cena al Dipartimento di Stato. I premiati di quest’anno sono l’attore Sylvester Stallone, la cantante disco Gloria Gaynor, la leleggenda della country George Strait, la rock band Kiss e l’attore britannico Michael Crawford, famoso per il musical “Il Fantasma dell’Opera”. Trump, in smoking, ha definito questi artisti “persone incredibili” che rappresentano il meglio della cultura americana. Il presidente ha sottolineato come abbiano ispirato milioni di persone e stabilito nuovi standard nelle arti performative. 🔗 Leggi su Cultweb.it

