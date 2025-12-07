Stalli blu da viale della Libertà a via Solferino | ecco dove spariscono E via Montebello diventa una ' Zsc'
Importanti novità a Livorno per quanto riguarda gli stalli blu dopo l'approvazione della giunta di una delibera che li riduce in modo significativo in diverse zone della città tra cui viale della Libertà, Borgo dei Cappuccini, via Roma e via Solferino. Allo stesso tempo l'amministrazione rafforza.
RIFIUTI GETTATI A TERRA E SUGLI ALBERI, "COLPA DEI NOMADI" Una montagna di rifiuti di ogni tipo è stata gettata a terra tra gli stalli del parcheggio di viale del Sole. La pista ciclabile del quartiere è stata trasformata in una latrina. I residenti puntano il di
Parcheggi, stalli blu e aumenti - Il Comune ha deciso di trasformare una novantina di stalli con le strisce bianche in blu.
Ascoli, Saba mette mano agli stalli blu, la sfida ai furbetti della sosta in diverse zone della città. Si parte lunedì - ASCOLI Operazione a tappeto della Saba, da lunedì, per riportare 13 zone della città nel blu dipinto di blu, riverniciando e facendo riapparire circa un centinaio di stalli a pagamento ormai divenuti ...
Parcheggi, stalli blu: troppi numeri cancellati. Ca' Sugana ad Apcoa: «Impossibile pagare. Rimediate o vi multiamo» - «Siamo pronti a diffidare Apcoa se non provvede a sistemare i numeri dei parcheggi cancellati.
Stalli blu gratis dal 1° ottobre - Dal 1° ottobre tornano liberi e gratuiti gli stalli di via del Porto, via Verdi, via don Minzoni (dalla scalinata fino a via Verdi), via Lungo Tavollo, via Carducci, Largo Landa, piazza Nazioni, Gran ...