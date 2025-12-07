Sta bene la 16enne scomparsa a Portici

11.30 E' stata ritrovata e sta bene la 16enne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo essere uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli per essere riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento.E dice: "Aspettiamo Suamy a braccia aperte. E' una ragazza fragile con un vissuto difficile alle spalle". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

