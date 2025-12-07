St Polten Juventus Women | allenamenti e conferenza stampa Il programma della vigilia del match di Champions League

St Polten Juventus Women: il programma della vigilia del match di Champions League della squadra di Canzi. Allenamenti e conferenze: i dettagli. L’attesa sta per finire e l’atmosfera delle grandi notti europee torna a circondare le Juventus Women. La fase a gironi della UEFA Women’s Champions League entra nel vivo e le bianconere si preparano a una trasferta cruciale in terra austriaca. Lunedì 8 dicembre sarà la giornata di vigilia ufficiale in vista della sfida contro l’ SKN St. Pölten, un match che la formazione italiana deve affrontare con la massima concentrazione per consolidare il proprio percorso nel Gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - St Polten Juventus Women: allenamenti e conferenza stampa. Il programma della vigilia del match di Champions League

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Juventus Women batte in rimonta l'Atletico Madrid nella terza giornata della fase a campionato della Champions League. Sotto di un gol le bianconere prima pareggiano con Stolen Godo e poi ribaltano il match con Barbara Bonansea - facebook.com Vai su Facebook

SKN St Pölten vs Juventus Women: probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Pölten martedì 9 dicembre 2025 alle 18:45: probabili formazioni, obiettivi di qualificazione e dove vedere la diretta della Women's Champions League. Segnala tag24.it

St. Polten-Juventus (Women's Champions League): quando si gioca e dove vederla in tv - Polten e Juventus è in programma martedì 9 dicembre alle ore 18:45. msn.com scrive

Juventus Women, il programma della vigilia della sfida contro il St. Polten - Le bianconero l'8 dicembre si alleneranno alle ore 9:45 e la seduta sarà aperta ai ... Scrive tuttojuve.com