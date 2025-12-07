Spread il tesoretto del governo Meloni che non fa dormire la sinistra

La discesa dello spread tra BTP e Bund fino a 69 punti base e l'ipotesi che questo livello si mantenga stabile nei prossimi due anni, cioe' sotto i 70 punti base, potranno garantire all'Italia risparmi ancora piu' consistenti sul fronte della spesa per interessi. Secondo una nuova stima del Centro studi di Unimpresa, nel 2026 il minor costo del debito potrebbe attestarsi tra i 6 e i 7 miliardi di euro, per poi salire fino a 9-10 miliardi nel 2027, grazie all'effetto cumulativo del rifinanziamento dei titoli in scadenza. Complessivamente, il "tesoretto" potenziale per il biennio 2026-2027 puo' quindi raggiungere i 15-17 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spread, il "tesoretto" del governo Meloni che non fa dormire la sinistra

