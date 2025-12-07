Spray peperoncino a Heathrow | un fermato
15.10 Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Heathrow, a Londra, dopo che alcune persone sono state aggredite con spray al peperoncino. La polizia è intervenuta in un parcheggio multipiano del Terminal 3 a seguito di segnalazioni di aggressioni multiple Diverse persone sono state attaccate da un gruppo di uomini che poi hanno lasciato la scena. "Le indagini proseguono per rintracciare gli altri sospetti" ha riferito Scotland Yard. "Leggermente perturbato il Terminal 3 che rimane aperto", hanno aggiunto le autorità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
