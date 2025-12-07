Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow fermato un uomo

(Adnkronos) – Un uomo è stato fermato accusato di aver aggredito "diverse persone" all'aeroporto londinese di Heathrow colpite "con spray, che si ritiene essere un tipo di spray antiaggressione, da un gruppo di uomini che hanno lasciato il posto". Lo riferisce la Bbc, che cita quanto confermato dalla Polizia, allertata intorno alle 8.11 di questa . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Lecco, spray al peperoncino in classe: una punizione “educativa” per la studentessa che ha spruzzato

Spruzza lo spray al peperoncino in un locale: denunciato 57enne

Missaglia, spray al peperoncino in faccia: rischia di perdere la vista

Tra i motivi di scontro l'utilizzo dello spray al peperoncino che non piace alla sinistra - facebook.com Vai su Facebook

Sassari, spruzzò spray al peperoncino contro l’ex compagno: assolta Vai su X

Heathrow, aggredisce viaggiatori con spray al peperoncino nel parcheggio del Terminal 3 dell'aeroporto di Londra: arrestato un uomo - La polizia britannica ha riferito che un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver spruzzato «una sorta di spray al peperoncino» su diverse persone ... Riporta leggo.it

Heathrow, armato di spray al peperoncino scatena il caos. Aeroporto in tilt e feriti: cosa è successo - La polizia: “Coinvolto un gruppo di persone che si conoscevano, con una discussione che si è intensificata” ... Si legge su msn.com

Londra: diversi aggrediti con spray al peperoncino a Heathrow, fermato un uomo - Nel parcheggio multipiano del Terminal 3 segnalazioni di aggressioni multiple. Si legge su msn.com