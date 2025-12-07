Sport in tv oggi domenica 7 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Serie A, la F1 con il GP di Abu Dhabi, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, slittino e speed skating, e tanto altro ancora. Alla vigilia dell’ultima tappa del Mondiale 2025 di F1 restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’ australiano Oscar Piastri, terzo con 392. La gara sarà il momento decisivo ed arriverà alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 7 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

