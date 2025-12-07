Sport in tv oggi domenica 7 Dicembre 2025 | ultima tappa di Formula Uno poi Napoli-Juve e tanto altro

Nella giornata odierna è previsto tanto sport in tv. Calcio, formula 1 e tantissimi sport per un palinsesto a dir poco emozionante. Dopo la vittoria dell’Inter ieri il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte è pronto a rispondere e in data odierna e oggi si giocheranno diversi match di serie A. Poi anche tutte le altre categorie ed un programma intenso. Ma non solo questo perchè oggi si deciderà il Mondiale ad Abu Dhabi nell’ultima tappa della stagione del Mondiale con Verstappen e Norris pronti a sfidarsi e Piastri come possibile terzo incomodo. Sport in tv oggi, ce ne sono di tutti i tipi: ecco il programma. 🔗 Leggi su Sportface.it