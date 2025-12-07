Spintoni e minacce | vi racconto l' odio dei censori rossi

Mezz’ora di follia antifà ieri a “Più Libri Più Liberi”. Alle 15 in punto, come un rito collettivo di autocoscienza, gli editori firmatari dell’appello anti-Passaggio al Bosco, evaporato come neve al sole, hanno coperto i libri in vendita nei loro stand con l’aria grave di chi compie un sacrificio umano. Subito dopo si sono riversati in uno dei corridoi centrali per improvvisare un mini-corteo con finale liturgico: il coro di “Bella Ciao” intonato davanti allo stand, blindatissimo, di PaB. Una scenetta a metà tra il teatro dell’assurdo e la gita scolastica imbufalita. Nei comunicati si parla di «protesta pacifica». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spintoni e minacce: vi racconto l'odio dei censori rossi

