Spettacolo sulla facciata del Giordano e della Cattedrale | ' Christmas Vibes' e ' I Sette Veli' in due videomapping
In occasione dell’avvio delle celebrazioni natalizie in città, Giordano in Jazz offre alla comunità due eventi che uniscono fede, arte e bellezza. Domani, lunedì 8 dicembre, la tradizione incontra la tecnologia e la grande musica in due appuntamenti di grande impatto emotivo e visivo, offerti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
