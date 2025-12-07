Spettacolo sulla facciata del Giordano e della Cattedrale | ' Christmas Vibes' e ' I Sette Veli' in due videomapping

Foggiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’avvio delle celebrazioni natalizie in città, Giordano in Jazz offre alla comunità due eventi che uniscono fede, arte e bellezza. Domani, lunedì 8 dicembre, la tradizione incontra la tecnologia e la grande musica in due appuntamenti di grande impatto emotivo e visivo, offerti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

