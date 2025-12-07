Spes e Comune intesa fatta | il Giardino Zantomio resterà area verde

Il Giardino Zantomio resterà area verde. L’accordo tra Comune e Spes chiude una partita complessa durata anni e mette al riparo l’ex vivaio di via Raggio di Sole, nascosto tra le mura cinquecentesche e le case del centro dal rischio di vedere sorgere nuovi condomìni. La soluzione individuata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

