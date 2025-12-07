Speed skating due vittorie per gli azzurrini a Collalbo in Coppa del Mondo junior

Si apre la seconda tappa della Coppa del Mondo junior 2025-2026 di speed skating: a Collalbo, in Italia, gli azzurrini nella prima giornata di gare colgono due vittorie (1000 femminili e 3000 maschili) e quattro podi complessivi (ai successi si aggiungono un secondo posto nei 3000 femminili ed un terzo nella staffetta mista), tutti nella categoria neo-senior. Nei 1000 metri neo-senior femminili arriva il successo di Giorgia Aiello in 1:19.41, con l’azzurra che mette in fila due kazake: piazza d’onore per Darja Vazhenina, seconda in 1:19.61, a 0.20, gradino più basso del podio per Alina Dauranova, terza in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

