Speed skating Andrea Giovannini e Serena Pergher sfiorano il podio ad Heerenveen
Si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, andata in scena ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: sulla Thialf nell’ultima giornata arrivano i quinti posti di Andrea Giovannini nella mass start maschile e di Serena Pergher nei 500 metri femminili, con l’azzurra che conquista il miglior piazzamento in carriera nel circuito maggiore. Nei 500 metri femminili si registra la tripletta neerlandese, con la vittoria di Femke Kok in 37.00, davanti alle connazionali Jutta Leerdam, seconda in 37.36, a 0.36, e Marrit Fledderus, terza in 37.53, a 0.53, ma conquista uno splendido quinto posto Serena Pergher con il crono di 37. 🔗 Leggi su Oasport.it
