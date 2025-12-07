Speed skating a Collalbo altri due successi degli azzurrini nella Coppa del Mondo junior
A Collalbo, in Italia, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo junior 2025-2026 di speed skating: nella seconda ed ultima giornata di gare gli azzurrini portano a casa altri due successi e cinque podi complessivi, tutti nella categoria neo-senior. Nei 1500 metri femminili neo-senior arriva la doppietta dell’Italia, con la vittoria di Alice Marletti in 2:01.56 davanti a Giorgia Aiello, seconda in 2:02.87, a 1.31, mentre completa il podio la tedesca Ashley Völker, terza in 2:03.44, a 1.88. Nella mass start maschile neo-senior (14 giri) affermazione di Manuel De Carli, che vince la volata finale in 7:03. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arianna Fontana tra short track e speed skating: il calendario delle Olimpiadi imporrà delle scelte
Speed skating, Davide Ghiotto inizia con un super tempo nei 5000. Brillano Pergher e Rosanelli
Speed skating, Italia sugli scudi anche nel day-2 a Inzell. Vincono Ghiotto, Lollobrigida e Di Stefano
Riccardo Lorello è diventato il secondo pattinatore italiano dopo Davide Ghiotto a infrangere la barriera dei 12 minuti e 50 secondi nei 10.000 metri. Ad Heerenveen, teatro della terza tappa della Coppa del Mondo di speed-skating, Il fresco ventitreenne ha fatt - facebook.com Vai su Facebook
