Un nuovo, importante, punto di riferimento per i bambini e i ragazzi di Mondolfo. Nei locali adiacenti alla scuola secondaria di primo grado ‘Enrico Fermi’, a Mondolfo, è stato inaugurato il centro di aggregazione giovanile ‘ Spaziofermi ’. L’iniziativa, frutto di un progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi esistenti, offre ai giovani un ambiente moderno, accogliente e attrezzato, pensato per l’incontro, lo studio e lo svolgimento di attività ricreative ed educative. L’obiettivo è creare un polo per la crescita sociale e culturale delle nuove generazioni. Le attività a ‘Spaziofermi’ prendono il via con dei laboratori creativi per bambini a tema natalizio, offrendo un’occasione di svago e manualità in vista delle festività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Spaziofermi’: dove i ragazzi si sentono a casa