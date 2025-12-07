Due nuove piste investigative — una quasi interamente secretata — emergono nel caso di Emanuela Orlandi, mentre proseguono gli scavi alla Casa del Jazz. Due nuove piste investigative, di cui una secretata, nel caso della sparizione a Roma di Emanuela Orlandi. Sparizione che, ricordiamo, è avvenuta il 22 giugno 1983, mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica. (ANSA FOTO) – Notizie.com Mentre si attendono novità dagli scavi in corso sotto la Casa del Jazz di Roma, struttura confiscata ad un boss della Banda della Magliana, due nuovi nomi compaiono per la prima volta negli atti ufficiali di chi è alla ricerca della verità s alla sparizione della cittadina vaticana. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sparizione di Emanuela Orlandi, ci sono due nuove piste investigative: perché è stata secretata l’audizione dell’agente dei servizi segreti