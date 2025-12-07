Sparizione di Emanuela Orlandi ci sono due nuove piste investigative | perché è stata secretata l’audizione dell’agente dei servizi segreti
Due nuove piste investigative — una quasi interamente secretata — emergono nel caso di Emanuela Orlandi, mentre proseguono gli scavi alla Casa del Jazz. Due nuove piste investigative, di cui una secretata, nel caso della sparizione a Roma di Emanuela Orlandi. Sparizione che, ricordiamo, è avvenuta il 22 giugno 1983, mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica. (ANSA FOTO) – Notizie.com Mentre si attendono novità dagli scavi in corso sotto la Casa del Jazz di Roma, struttura confiscata ad un boss della Banda della Magliana, due nuovi nomi compaiono per la prima volta negli atti ufficiali di chi è alla ricerca della verità s alla sparizione della cittadina vaticana. 🔗 Leggi su Notizie.com
Emanuela Orlandi, secondo la Procura lo zio Mario Meneguzzi è coinvolto nella scomparsa: perquisita la villa - Scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura inserisce lo zio Mario Meneguzzi tra le piste d’indagine e dispone una perquisizione nella villa di Torano ... Da virgilio.it
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro furioso per il documento sullo zio: “Basta infangare la famiglia” - Pietro Orlandi ha duramente criticato la puntata di Massimo Giletti 'Lo stato delle cose' sulla sparizione della sorella Emanuela ... Come scrive fanpage.it