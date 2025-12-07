Spara a Giorgia | scritta contro Meloni su un muro con la sigla delle Br
Un messaggio minaccioso contro la premier Giorgia Meloni è comparso questa mattina su un muro di un hotel a Marina di Pietrasanta. Mentre la polizia indaga, il centrodestra condanna il gesto e chiede alle opposizioni di fare lo stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”
Albanese dopo l’assalto Propal a La Stampa parla di monito. A me invitano a spararmi. Oggi appare una scritta, firmata Br: spara a Giorgia, non ci fermeremo. Sono i frutti velenosi dell’odio seminato dalla sinistra. Ma se loro non si fermeranno, non lo faremo c - facebook.com Vai su Facebook
