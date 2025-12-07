Spara a Giorgia la scritta contro Meloni sul muro a Pietrasanta con la sigla delle Br Donzelli | La premier non si farà intimidire

Una scritta minacciosa in vernice rossa, « Spara a Giorgia », accompagnata da una stella a cinque punte e firmata “ Br ” (Brigate rosse), è apparsa sul viale di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’episodio è stato reso pubblico da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che sui social ha diffuso la foto del muro imbrattato e condannato il gesto. «Solidarietà a Giorgia – scrive Donzelli, riferendosi alla premier Meloni -. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online