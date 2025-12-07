Spara a Giorgia | la minaccia e la firma BR odio rosso sulla premier

Questa mattina, a Marina di Pietrasanta, sul lungomare, è comparsa una scritta minacciosa: "'Spara a Giorgia' e la firma delle "brigate rosse". Un messaggio che evoca il terrorismo rosso e che ha scatenato reazioni immediate. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ha condiviso sui social una foto del muro imbrattato, esprimendo piena solidarietà alla premier Giorgia Meloni e condannando l'odio politico. Nel suo post, Donzelli ha scritto: "Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Spara a Giorgia": la minaccia e la firma "B.R.", odio rosso sulla premier