Spara a Giorgia | firmato BR la minaccia choc scritta sul muro Donzelli denuncia | Non ci fermeremo la premier non si farà intimidire

Ci risiamo, altro che bullometro. Con Atreju che ha appena aperto i battenti, cercando anche un risposta sferzante ma ironica all’aggressività di certi messaggi (intimidatori) che arrivano da sinistra, la mattinata di domenica si apre con un gesto che fa impennare una violenza politica rossa tutt’altro che simbolica. Un atto che, è innegabile, evoca gli anni più bui della nostra storia. Come denunciato sui social da Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che ha denunciato l’ultima, sanguinosa minaccia indirizzata contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Spara a Giorgia”: firmato BR, la minaccia choc scritta sul muro. Donzelli denuncia: “Non ci fermeremo, la premier non si farà intimidire”

