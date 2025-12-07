Spara a Giorgia denuncia di Donzelli

16.10 "Spara a Giorgia",firmato l'estremismo comunista delle Brigate Rosse. Questa scritta è apparsa stamane a Marina di Pietrasanta (Lucca) sul viale a mare. "Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremmo mai più rivivere Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo". Così sui social il responsabile organizzazione di FdI, Donzelli, con la foto della scritta contro Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it