Spara a Giorgia denuncia di Donzelli
16.10 "Spara a Giorgia",firmato l'estremismo comunista delle Brigate Rosse. Questa scritta è apparsa stamane a Marina di Pietrasanta (Lucca) sul viale a mare. "Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremmo mai più rivivere Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo". Così sui social il responsabile organizzazione di FdI, Donzelli, con la foto della scritta contro Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”
"Spara a Giorgia" e firma delle Br: a Pietrasanta la scritta contro Meloni
“Spara a Giorgia”: firmato BR, la minaccia choc scritta sul muro. Donzelli denuncia: “Non ci fermeremo, la premier non si farà intimidire”
Donzelli pubblica foto scritta su muro: "'Spara a Giorgia' a firma Br, non ci fermeremo" Vai su X
“Spara a Giorgia” e firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e m - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: 'Vedo l'ombra di nuove Br'. Donzelli: 'Scritta 'spara a Giorgia' a Pietrasanta' - I timori del ministro e la denuncia del dirigente di FdI: 'Firma a cinque punte, Meloni non si fa intimidire' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
"Spara a Giorgia": la scritta sul muro contro la premier Meloni - Il dirigente di Fratelli d'Italia segnala un messaggio comparso sul lungomare di Marina di Pietrasanta, attribuendolo a simbologie dell'estremismo rosso ... Scrive today.it
"Spara a Giorgia", Donzelli pubblica la foto di una scritta apparsa su un muro a firma Br - Lo scrive sui social il responsabile Organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli sottolineando che "Giorgia non si farà intimidire. Secondo msn.com