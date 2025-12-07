Spalletti torna al Maradona Lang dal 1' ? Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Spalletti torna al Maradona dopo l'impresa del terzo Scudetto ottenuto con il Napoli. Per la sfida da grande ex, il tecnico bianconero sceglie di affidarsi ai titolarissimi Yildiz e Conceicao, alle spalle di David. Per Conte ancora fiducia a Lang, che vince al momento il ballottaggio con Politano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti torna al Maradona, Lang dal 1'? Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

