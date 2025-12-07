Spalletti torna al Maradona Lang dal 1' ? Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti torna al Maradona dopo l'impresa del terzo Scudetto ottenuto con il Napoli. Per la sfida da grande ex, il tecnico bianconero sceglie di affidarsi ai titolarissimi Yildiz e Conceicao, alle spalle di David. Per Conte ancora fiducia a Lang, che vince al momento il ballottaggio con Politano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti torna al maradona lang dal 1 le probabili formazioni di napoli juventus

© Gazzetta.it - Spalletti torna al Maradona, Lang dal 1'? Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti torna maradona langMEDIASET - Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona da tecnico della Vecchia Signora, lo attende Conte che vuole riprendersi la vetta - Juventus già ricco di motivi di interesse si aggiunge anche il ritorno di uno degli artefici del terzo Scudetto dei partenopei: Luciano Spalletti si ripresenta al Maradona, ma da allenator ... Lo riporta napolimagazine.com

spalletti torna maradona langDove vedere Napoli-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Spalletti torna al Maradona da avversario per la prima volta: tutte le info e i canali per seguire il big match di Serie A ... Da corrieredellosport.it

spalletti torna maradona langCorriere dello Sport: “Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli-Juve è una notte di sentimenti e storia” - Nel suo approfondimento firmato da Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, viene raccontato come prima o poi quel momento sarebbe comunque arrivato: oggi Luciano Spalletti torna al Mara ... Secondo napolipiu.com

spalletti torna maradona langSpalletti torna a Napoli da avversario: c'è l'incognita accoglienza del tifo partenopeo - Difficile trovare una sfida più stracolma di temi e significati rispetto a quella tra Napoli e Juventus in programma al Maradona questa sera alle. Scrive tuttomercatoweb.com

spalletti torna maradona langÈ Conte contro Spalletti, presente contro il passato - Lo fa alla guida della squadra più odiata calcisticamente dai tifosi napoletani. ilroma.net scrive

spalletti torna maradona langSpalletti torna al Maradona: ecco che tipo di accoglienza si aspetta - Ma Luciano Spalletti non sente di aver tradito la squadra e la città in cui ha vinto lo Scudetto, pertanto non si aspetta ... Secondo tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Torna Maradona Lang