Spalletti lancia Miretti? A Conte oggi sarebbe servito come il pane Repubblica

Spalletti lancia Miretti? A Conte sarebbe servito come il pane (Repubblica) Vigilia di Juventus-Napoli, ecco cosa scrive Repubblica: Spalletti però lo sguardo preferisce puntarlo avanti: «Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo, così come partite che svaniscono subito e altre che rimangono nella me moria. Ecco, questa può dire molto sul nostro futuro». In altri termini, quello del Maradona è, per i bianconeri, un esame di maturità: «Lo si può anche vedere così». Per il Napoli, insomma, è il momento della resistenza perché in tutto gli infortunati sono addirittura sette e la possibilità di scelta è ridotta all’osso (Elmas dovrà industriarsi da regista), per la Juventus è invece quello del rilancio («Veniamo da tre vittorie consecutive, ma la maglia bianconera è tessuta per questo»), anche se pure lei ha problemi di formazione, perlomeno in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

