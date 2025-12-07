Spalletti lancia Miretti? A Conte oggi sarebbe servito come il pane Repubblica
Spalletti lancia Miretti? A Conte sarebbe servito come il pane (Repubblica) Vigilia di Juventus-Napoli, ecco cosa scrive Repubblica: Spalletti però lo sguardo preferisce puntarlo avanti: «Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo, così come partite che svaniscono subito e altre che rimangono nella me moria. Ecco, questa può dire molto sul nostro futuro». In altri termini, quello del Maradona è, per i bianconeri, un esame di maturità: «Lo si può anche vedere così». Per il Napoli, insomma, è il momento della resistenza perché in tutto gli infortunati sono addirittura sette e la possibilità di scelta è ridotta all’osso (Elmas dovrà industriarsi da regista), per la Juventus è invece quello del rilancio («Veniamo da tre vittorie consecutive, ma la maglia bianconera è tessuta per questo»), anche se pure lei ha problemi di formazione, perlomeno in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Daniel #Fonseca su Tuttosport ripercorre i suoi anni in Italia, analizza la sfida tra #Spalletti e #Conte e lancia uno sguardo critico sul calcio italiano attuale. ? “#Yildiz falso nove? Ma certo, uno coi suoi colpi può giocare in qualsiasi ruolo davanti. Spalletti l’ - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti contro Conte, la sfida inedita: l'attacco di Luciano e il nuovo centrocampo di Antonio, le chiavi di Napoli-Juventus - I due allenatori non si sono mai affrontati in carriera e giocheranno con squadre rivoluzionate tra scelte e infortuni ... Da corriere.it
Juventus, Miretti sliding doors: da obiettivo del Napoli a 'imprevisto' per Spalletti contro Conte in emergenza - La parabola calcistica di Miretti, cercato in estate dai campioni d'Italia e ora rinato in maglia bianconera ... Da msn.com
Allegri, Conte, Spalletti: 1.309 panchine in A, ma solo quest'anno insieme - Complessivamente si sono seduti su una panchina di Serie A 1309 volte, conquistando 2553 punti. Da gazzetta.it
Juventus, Balzarini sul ritorno di Conte: ‘Bianconero progettano futuro con Spalletti’ - Negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte è tornato a circolare intorno alla Juventus, alimentando le voci di un possibile ritorno del tecnico salentino a Torino nella prossima stagione. Secondo it.blastingnews.com
Spalletti, Conte e Chivu: le trappole prima della sosta nazionali - Spalletti, Conte e Chivu: attenzione alle trappole dell’ultima giornata prima della sosta nazionali. Scrive panorama.it
Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?” - A Napoli questa mattina, quando poco dopo mezzogiorno si è saputo dell’esonero di Tudor, ne parlavano davvero ... Riporta corrieredellosport.it