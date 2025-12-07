Spalletti e il ritorno a Napoli Sparnelli tuona | Si è dimostrato ancora una volta di essere un traditore
La sfida tra Napoli e Juventus ha riportato al Maradona una delle figure più discusse degli ultimi mesi in casa azzurra: Luciano Spalletti. L’ex tecnico del terzo Scudetto, ora alla guida dei bianconeri, è tornato davanti al suo vecchio pubblico in un clima che oscillava tra emozione, nostalgia e inevitabili tensioni. Nonostante le polemiche della vigilia, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Acerbi: «No all’Italia? Spalletti ha detto cose non belle, mi sono sentito usato! Sul ritorno…»
Ultim’ora Spalletti sul ritorno in panchina: è tutto pronto, destinazione clamorosa
Spalletti Juventus, possibile ritorno di fiamma per il tecnico. Le novità sull’ex ct dell’Italia e l’incastro con Tudor: la situazione
Il gran ritorno di Spalletti a Napoli Di Marco Gaetani - facebook.com Vai su Facebook
Il gran ritorno di Spalletti a Napoli Di Marco Gaetani Vai su X
Il gran ritorno di Spalletti: “Lo scudetto del 2023 è un’impresa immortale” - Lo stesso Spalletti non sa ancora con quale dovrà confrontarsi, se quello dolce degli applausi, oppure l’amaro dei fischi ... Lo riporta napoli.repubblica.it
Napoli, il ritorno di Spalletti. La storia in azzurro e le ipotesi sull'accoglienza - A Higuain, anche lui passato alla Juventus, andò peggio: per il tecnico di Certaldo prevale l'affet ... Segnala msn.com
Luciano Spalletti: dal ritiro monastico di Castel Volturno allo scudetto, fino al ritorno da avversario a Napoli - Luciano Spalletti: dal ritiro monastico di Castel Volturno allo scudetto, fino al ritorno da avversario a Napoli Tornare a Napoli non è mai semplice. tuttojuve.com scrive