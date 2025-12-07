Spada Giulia Rizzi trionfa nell’esordio stagionale a Vancouver! Santuccio sfiora il podio

Si apre con il botto per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. A Vancouver trionfa Giulia Rizzi, che conquista il suo quarto successo individuale della carriera (compreso il Grand Prix di Bogotà) al termine di un assalto finale emozionante contro la francese Marie-Florence Candassamy. Un successo arrivato proprio all’ultima stoccata, con la friulana che si è imposta sulla transalpina con il punteggio di 13-12. Un’ultima stoccata che aveva premiato prima Candassamy in semifinale contro l’ungherese Eszter Muhari (10-9), con quest’ultima che ha condiviso il terzo gradino del podio insieme alla sudcoreana Taehee Lim, che era stata battuta nettamente da Rizzi nell’altra semifinale per 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

