Spada Giulia Rizzi trionfa nell’esordio stagionale a Vancouver! Santuccio sfiora il podio
Si apre con il botto per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. A Vancouver trionfa Giulia Rizzi, che conquista il suo quarto successo individuale della carriera (compreso il Grand Prix di Bogotà) al termine di un assalto finale emozionante contro la francese Marie-Florence Candassamy. Un successo arrivato proprio all’ultima stoccata, con la friulana che si è imposta sulla transalpina con il punteggio di 13-12. Un’ultima stoccata che aveva premiato prima Candassamy in semifinale contro l’ungherese Eszter Muhari (10-9), con quest’ultima che ha condiviso il terzo gradino del podio insieme alla sudcoreana Taehee Lim, che era stata battuta nettamente da Rizzi nell’altra semifinale per 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sebastiano Barca. . Buongiorno dal Reverse bar ....regalo per la famiglia Barca Grazieeee Simonetta Spada & #Giulia - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, Giulia Rizzi trionfa nell’esordio stagionale a Vancouver! Santuccio sfiora il podio - Si apre con il botto per l'Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. Segnala oasport.it
Mondiali scherma: azzurre ko, bronzo Corea nella spada femminile - Le azzurre Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio sono state sconfitte dalla Corea del Sud nella finale per la ... Come scrive ansa.it
Mondiali scherma: azzurre spada battute in semifinale da Francia - La squadra azzurra di spada femminile è stata sconfitta dalla Francia nella semifinale dei Mondiali di scherma a Tbilisi, col punteggio di 45- Da ansa.it
Europei di scherma, medaglia di bronzo per le ragazze della spada - 27, il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio si ... corrieredellosport.it scrive