L’ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Capannori Luca Menesini ha firmato un appello con altri amministratori Pd locali al parlamento europeo per sostenere i territori a cui ha aderito anche Nicola Zingaretti capodelegazione Pd a Bruxelles. "Per sostenere i territori e difendere l’idea di un’Europa che crea sviluppo per tutti – dichiarano Menesini e Zingaretti – contro chi vuole tornare agli egoismi nazionali e politiche di investimento poco coerenti, abbiamo riunito amministratori e amministratrici locali delle principali regioni, città e province italiane, particolarmente coinvolti dalle recente politiche europee riguardanti coesione e attuazione del PNRR ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sostenere i territori per difendere l’Europa"