Šostakóvi? il romantico tradito che si celò per attaccare il regime

Musica e politica. Mix esecrabile, ma difficilmente evitabile dovendo parlare di musicisti russi in generale e di Šostakóvi? in particolare. Che nasce il 25 settembre 1906 in una famiglia borghese di Pietroburgo, da padre chimico e madre pianista. Non si possono vivere gli anni della prima giovinezza in una società appena uscita da uno sconvolgimento quale quello dell’Ottobre rosso, senza che una componente patriottica e popolare sia costantemente presente come sotterraneo alimento alle prime musiche che Šostakóvi? compone: aveva 4 anni quando il giovane ma già grande poeta Sergej Aleksándrovi? Esénin (figura di punta del gruppo artistico cui afferivano Maksim Gor’kij, Vladimir Majakovskij, Anna Achmatova) riassunse quel momento storico con la frase "Voglio essere una vela gialla su una nave in rotta per il paese verso cui navighiamo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it