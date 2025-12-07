Sospetta intossicazione da monossido di carbonio durante una partita di volley | dimesse tutte le atlete

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state complessivamente quindici le persone che ieri hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania per una possibile intossicazione da monossidio di carbonio respirato nel palatenda di Zafferana Etnea dove si stata giocando una partita di pallavolo femminile tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

