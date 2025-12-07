Sospetta intossicazione da monossido di carbonio durante una partita di volley | dimesse tutte le atlete
Sono state complessivamente quindici le persone che ieri hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania per una possibile intossicazione da monossidio di carbonio respirato nel palatenda di Zafferana Etnea dove si stata giocando una partita di pallavolo femminile tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Madre e figlio piccolo intossicati dal monossido: salvati dalla corsa in ospedale: Fano, 6 dicembre 2025 – Attimi di paura ieri notte a Fano, in via Falcineto 80, dove una famiglia tunisina è rimasta vittima di una sospetta intossicazione da… dlvr.it/TPgJK4 ? Vai su X
Il sospetto di intossicazione da monossido di carbonio durante una riunione nella parrocchia di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Si sentono male anche due bambini: i sintomi di vertigini e nausea che hanno lasciato pochi dubbi ai vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Partita di volley diventa emergenza sanitaria a Catania: squadra in ospedale per intossicazione da monossido - Squadra di volley del Milazzo intossicata da monossido durante una gara a Zafferana: partita sospesa, ricoveri al Cannizzaro e verifiche nel palazzetto ... Secondo fanpage.it
Intossicazione da monossido a Zafferana Etnea, squadra pallavolo in ospedale - L’impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport mal funzionante e un’intera squadra di pallavolo femminile che finisce in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio: è quanto ... Si legge su catanianews.it
Zafferana, fuga di monossido durante la gara: intossicate le atlete - Una fuga di monossido di carbonio ha interrotto una gara di pallavolo femminile a Zafferana Etnea, provocando il malore dell’intera squadra ospite e il trasferimento in ospedale delle atlete. cataniaoggi.it scrive