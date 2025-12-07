Sos di Vitri da piazza Redi | Chiude il Punto prelievi

Il punto prelievi e iniezioni di piazza Redi a Pesaro verso la chiusura. Lo sostiene Micaela Vitri (foto), consigliera regionale Pd: "Chiedo all’Ast di Pesaro Urbino di intervenire al più presto per evitare la chiusura del punto di via Commandino. Dopo varie voci, ieri ho avuto conferma che il punto prelievi e iniezioni lascerà il posto al centro tossicologico. Lo stesso punto era stato riaperto solo a marzo 2023, dopo il Covid, perché trasformato in base Usca per l’emergenza sanitaria. Poi residenti, sindacati, pensionati e alcune associazioni avevano manifestato disappunto alla notizia della temporanea chiusura, sollecitando la riapertura di questo riferimento importante per la popolazione del quartiere Montegranaro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

