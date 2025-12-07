Sorpresa ad Abu Dhabi | per il Gran Premio arriva Sinner La sua giornata

7 dic 2025

La stella italiana del tennis nel paddock insieme alla sua fidanzata Laila Hasanovic e al presidente della Formula 1 Stefano Domenicali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sorpresa ad abu dhabi per il gran premio arriva sinner la sua giornata

© Gazzetta.it - Sorpresa ad Abu Dhabi: per il Gran Premio arriva Sinner. La sua giornata

