Sorpresa ad Abu Dhabi | per il Gran Premio arriva Sinner La sua giornata

La stella italiana del tennis nel paddock insieme alla sua fidanzata Laila Hasanovic e al presidente della Formula 1 Stefano Domenicali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorpresa ad Abu Dhabi: per il Gran Premio arriva Sinner. La sua giornata

Le FP3 di Abu Dhabi hanno messo in mostra, quasi a sorpresa, George Russell al comando con un 1:23.334, appena quattro millesimi più veloce di Lando Norris e con Max Verstappen in terza posizione. Colpisce anche il quarto posto dell’Aston Martin di Fer - facebook.com Vai su Facebook

#Russell parla delle difficoltà con la gomma Soft e del bisogno da parte di #Mercedes di trovare più ritmo, non escludendo sorprese ad Abu Dhabi. #Antonelli fiducioso per i progressi fatti con le modifiche di assetto. Vai su X

F1 2025 Abu Dhabi Qualifiche LIVE ! Verstappen VS Norris ! sofferenza Ferrari - Rivivi la nostra live delle qualifiche per scoprire chi farà la pole position! Lo riporta newsf1.it

F1, Qualifiche Abu Dhabi: pole Verstappen davanti le McLaren, disastro Hamilton e Leclerc quinto - Il gran finale del Mondiale di Formula Uno entra nel vivo con l'ultima sessione di qualifiche della stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

Gran Premio di Abu Dhabi, LIVE Qualifiche - Seguite le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport. Riporta it.motorsport.com

Quando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Secondo oasport.it

Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Norris e Piastri appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... fanpage.it scrive

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, Norris secondo! GP Abu Dhabi 2025 (oggi 6 dicembre) - Diretta Formula 1 qualifiche GP Abu Dhabi 2025 live streaming video, oggi sabato 6 dicembre: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni. Da ilsussidiario.net