SONTUOSO ALEX VINATZER! Rimonta pazzesca e podio nel gigante di Beaver Creek | Odermatt vince di un soffio!
Marco Odermatt si è aggiudicato il gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, ma Alex Vinatzer lo ha messo davvero sotto pressione. Sulla celebre pista denominata “Birds of Prey”, infatti, l’azzurro ha disputato la sua migliore gara della carriera tra le porte larghe, sfiorando addirittura lo sgambetto a “sua maestà” Marco Odermatt. Lo svizzero ha centrato la quarta vittoria della sua stagione, la numero 49 in carriera in Coppa del Mondo. A questo punto la classifica generale vede al comando lo stesso Marco Odermatt con 445 punti con 218 lunghezze di margine su Vincent Kriechmayr, mentre è terzo a 227 Henrik Kristoffersen. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il giornalista ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa, grandissima prestazione da parte di Alex Meret. - facebook.com Vai su Facebook
Bella rimonta di Alex Vinatzer, da 20° a 5° nel gigante di Copper Mountain, il video della gara dell'azzurro - Bella rimonta di Alex Vinatzer, da 20° a 5° nel gigante di Copper Mountain, il video della gara dell'azzurro video VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - Si legge su neveitalia.it
Odermatt fa il vuoto nella 1ª manche del gigante di Beaver Creek, Vinatzer 10°, grande bagarre per il podio - Il fuoriclasse di Buochs sfrutta alla grande il pettorale numero 1 e infligge distacchi monstre a tutti i rivali, ipotecando il successo. Lo riporta eurosport.it
Alex Vinatzer ammette: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, ho fatto una bella analisi” - Una grande rimonta per Alex Vinatzer nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Si legge su oasport.it