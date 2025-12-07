SONTUOSO ALEX VINATZER! Rimonta pazzesca e podio nel gigante di Beaver Creek | Odermatt vince di un soffio!

Marco Odermatt si è aggiudicato il gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, ma Alex Vinatzer lo ha messo davvero sotto pressione. Sulla celebre pista denominata “Birds of Prey”, infatti, l’azzurro ha disputato la sua migliore gara della carriera tra le porte larghe, sfiorando addirittura lo sgambetto a “sua maestà” Marco Odermatt. Lo svizzero ha centrato la quarta vittoria della sua stagione, la numero 49 in carriera in Coppa del Mondo. A questo punto la classifica generale vede al comando lo stesso Marco Odermatt con 445 punti con 218 lunghezze di margine su Vincent Kriechmayr, mentre è terzo a 227 Henrik Kristoffersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

