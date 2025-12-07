Sono in difficoltà ma daranno il massimo Noi dobbiamo giocare col coltello tra i denti

"La Sammmurese sappiamo che è in difficoltà ma è una squadra che contro l’ Ancona tirerà fuori le sue qualità migliori, vale a dire una difesa molto strutturata, anche se prende molti gol, con qualità da non sottovalutare". Comincia così il consueto pre-partita di Agenore Maurizi, che analizza l’avversario e che mette in guardia i suoi per evitare ogni tipo di distrazione. "In questo momento dobbiamo stare attenti a tutto, domenica abbiamo perso una partita incredibile e io vado a vedere dove stanno le nostre responsabilità, più che quelle degli arbitri, compresa la terna arbitrale. Che, comunque, da quando alleno è stata una delle peggiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sono in difficoltà ma daranno il massimo. Noi dobbiamo giocare col coltello tra i denti"

