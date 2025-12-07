Sono giorni di eventi Elfi concerti e musica
Urbino si prepara a due giorni di eventi, luci e calore. Dall’accensione delle luminarie di oggi passando per concerti e musica fino alla presentazione del calendario ‘Personaggi 2026’ domani pomeriggio. "Partiremo dalle ore 16 in piazza della Repubblica – spiega l’assessore agli eventi Lara Ottaviani – con l’animazione di Babbo Natale con ben quattordici elfi, ognuno con una caratterizzazione diversa ma divertente, che apriranno il pomeriggio, a cura di ET Eventi di Fermignano. Faranno animazione, andranno a giocare con i bambini, e intratterranno i presenti per circa un’ora". Alle 17 prenderà il via lo spettacolo ‘È nata una stella’: ospite, in collaborazione con Urbino Jazz Club, la Mondaino Youth Orchestra, una formazione giovanile pluripremiata che eseguirà un paio di brani, per dare poi spazio al momento clou, in cui si spegnerà l’illuminazione normale della piazza per accendersi quella natalizia, con albero, stelle e decorazioni, accompagnata da uno spettacolo di luci, suoni e neve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
