Solo smartphone niente pc | il problema della nuova sottoclasse digitale

Finché considereremo avere uno smartphone come sinonimo di inclusione digitale continueremo a raccontarci una storia comoda. Ma falsa. Durante la pandemia uno studio del governo britannico scoprì l’ovvio: i dispositivi mobili sono meno efficaci per l’apprendimento rispetto ai computer. Inoltre gli studenti delle famiglie povere, con solo smartphone e dati limitati, sono rimasti indietro. Quelli delle famiglie ricche, con pc e banda larga, hanno invece retto il ritmo. Smartphone e pc (foto Unsplash). Per capirci, provate a riempire un foglio Excel su uno schermo da sei pollici. Oppure a caricare il vostro curriculum su un portale che da mobile non riconosce i file. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Solo smartphone, niente pc: il problema della nuova sottoclasse digitale

